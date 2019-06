Sixt ist einer der großen Autovermieter weltweit und der einzige, der noch in Gründerhand ist und auf Premium setzt. Sixt denkt außerdem weiter und hat sich in den letzten Jahren mit verschiedenen digitalen Angeboten auch dank einer eigenen VC-Sparte diversifziert. Der große Wurf ist aber die neue Sixt App, die das normale Autovermietungsgeschäft mit Carsharing und einem Uber Angebot kombiniert, was es so bisher noch nicht wirklich gibt und das Potential hat bei einem Erfolg zu einer Neubewertung der Aktie zu sorgen. Auch die Expansion von Sixt in den USA läuft gut, da man auch hier auf unkonventionelles aber effizientes Dieser Artikel Sixt Aktie Vz. St.: Vom Autovermieter zum digitalen Mobilitätsanbieter erschien zuerst auf investresearch.net. ...

