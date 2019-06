Holpriger Wochenstart für den DAX, Daimler mit der nächsten Hiobsbotschaft

In der Vorwoche hatten die Fed und die EZB an den Märkten mit ihren Zinssenkungsfantasien kurzzeitig für Begeisterung gesorgt. Dieser Schwung hatte sich bereits am Freitag etwas gelegt. Nun fiel auch der Start in die neue Börsenwoche enttäuschend aus.

Das war heute los. Der DAX startete mit einem Minus in die neue Woche. Neben einigen negativen Unternehmensnachrichten sorgten auch Konjunkturdaten für eine Stimmungseintrübung. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Juni von 97,9 Punkten im Vormonat auf 97,4 Zähler gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit November 2014. Laut ifo Institut blickten Unternehmen hierzulande zunehmend pessimistisch auf die kommenden Monate.

Das waren die Tops & Flops. Aufgrund des schwachen Gesamtmarktumfelds konnten sich im DAX vor allem so genannte defensive Werte aus den Bereichen Gesundheit, Energie oder Konsumgüter relativ gut behaupten. Mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von knapp 2 Prozent überzeugte vor allem der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905).

