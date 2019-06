Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Telekom AG und die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH haben die Gründung ihres Gemeinschaftsunternehmens Droniq GmbH bekanntgegeben. Droniq stellt eine technische Plattform zur Ortung von Drohnen zur Verfügung, die künftig Drohnenflüge auch außerhalb der Sichtweite des Piloten ermöglicht.



Kern des Produktangebots von Droniq ist ein UAS Traffic Management System (UTM), das die Positionsdaten der Drohnen verarbeitet und zusammen mit den Ortungsdaten der bemannten Luftfahrt darstellt. Auf diese Weise entsteht ein komplettes Luftlagebild.



Zunächst wird sich Droniq auf den deutschen Markt konzentrieren. Eine schrittweise Expansion ins europäische Ausland ist geplant. Vorrangige Zielgruppen von Droniq sind vor allem gewerbliche Steuerer aus den Bereichen Infrastruktur, Vermessung oder Landwirtschaft, die Drohnen außerhalb der Sichtweite fliegen wollen. Daneben Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungswesens sowie Nutzer aus dem Umfeld der allgemeinen Luftfahrt. Trainings für Drohnensteuerer sowie individuelle Beratungsangebote gehören bereits heute zum Portfolio der Droniq.



Berater DFS Deutsche Flugsicherung GmbH:



WALDECK RECHTSANWÄLTE, Frankfurt am Main: Thomas Fischer (IT / Öffentliches Recht, Federführung), Laurenz Meckmann (M&A), Jan Liepe (Öffentliches Recht), Norbert Schleper (Öffentliches Recht), Margarethe von Bandemer (M&A), Jonas Heinz (Kartellrecht)



Inhouse:



Thomas Uhl (Leiter Rechtsabteilung, Federführung), Andrea Boggia, Stephen Scheer, Daniel Makiol



Über Waldeck Rechtsanwälte:



Waldeck Rechtsanwälte mit Sitz in Frankfurt am Main konzentrieren sich in ihrer Beratungstätigkeit auf die Bereiche Outsourcing, Infrastructure, Banking sowie Mergers & Acquisitions.



