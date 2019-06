Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 56,70 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach dem Kursrückgang 2018 aus verschiedenen Gründen sei die Aktie des Medizinkonzerns günstig bewertet, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. 2019 sei zwar ein Jahr der Investitionen. Dies sollten die Anleger aber bereits eingepreist haben./gl/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 11:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 16:35 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-06-24/19:13

ISIN: DE0005785604