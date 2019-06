Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Montag kaum bewegt. Der Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,04 Prozent auf 26 731,03 Punkte zu, nachdem er am Freitag ein Jahreshoch erreicht hatte. Der marktbreite S&P 500 , der am Freitag sogar einen Rekordwert erreicht hatte, verlor 0,08 Prozent auf 2948,01 Punkte. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,02 Prozent auf 7730,06 Punkte nach oben.

In der vergangen Woche waren die Aktienkurse in New York von Signalen der großen Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur beflügelt worden. Die wichtigen Indizes hatten am Freitag allerdings wegen der Zuspitzung des amerikanisch-iranischen Konflikts knapp in der Verlustzone geschlossen.

Nun warteten die Anleger auf den G20-Gipfel am kommenden Wochenende, sagte ein Anlagestratege. Die Anleger hoffen, dass die dort geplanten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu einem Ende des Handelsstreits beider Länder führen könnten.

Kursbewegende US-Unternehmensnachrichten waren am Montag zunächst rar. Die Aktien des Hotel- und Casinobetreibers Caesars Entertainment sprangen nach einem Übernahmeangebot um fast 15 Prozent auf 11,45 US-Dollar hoch. Der Konkurrent Eldorado Resorts bietet 12,75 Dollar in bar und eigenen Aktien je Caesars-Anteilschein. Die Eldorado-Titel sackten daraufhin um fast 13 Prozent ab./he

