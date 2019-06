Auch junge Leute hängen laut einer Studie am Bargeld und haben oft Vorbehalte gegenüber digitalen Zahlverfahren. So zahle unter Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren mehr als jeder sechste (63 Prozent) lieber bar als mit EC- und Kreditkarte, heißt es in einer Umfrage der Kreditauskunftei Schufa, an der gut 1000 junge Menschen teilnahmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...