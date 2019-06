NEW DELHI, Indien, June 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aeris Communications, ein Pionier im Bereich des Internet der Dinge (IoT) und M2M-Technologien, gab heute bekannt, dass es zum zweiten Mal in Folge mit dem renommierten Frost & Sullivan India ICT Award 2019 als "IoT Platform Vendor of the Year" ausgezeichnet wurde. Die Preisträger werden von den Analysten mit den höchsten Standards der Branche verglichen und stellen die Besten der Branche dar.



Aeris wird für seine nachgewiesene Führungsrolle bei der Einführung neuer Produkte und Innovationen anerkannt, für seine bemerkenswerte Leistung, die es seinen Kunden ermöglicht, ihre Geschäftsumwandlung mit herausragenden Bemühungen um Kundenzufriedenheit, Wachstumsziele, Produkt- und Lösungsbreite und Servicewert, wichtige Kundenakquisitionen und Kundenservice-Erfahrungen sowie Umsatzwachstum durch seine innovative Aeris IoT-Plattform zu erreichen. Die IoT-Plattform von Aeris ist der Grundstein für verschiedene IoT-Projekte auf der ganzen Welt. In den letzten drei Jahren hat sie mit Projekten wie Elektromobilität, Versicherung und Finanzen, Logistik, vernetzte Fahrzeuge, Versorgungsunternehmen, Smart Cities, Smart Manufacturing und sogar vernetzte Lösungen für die Landwirtschaft auf dem indischen Markt an Fahrt gewonnen.

Frost & Sullivan Awards ist ein globales Programm, das herausragende Branchenleistungen von Unternehmen auf der ganzen Welt anerkennt. Das 17. Jahr der Frost & Sullivan's India ICT Awards lobte Unternehmen für ihre außergewöhnlichen Wachstums- und Marktstrategien, ihre Produktentwicklungsfähigkeiten, ihre Fähigkeiten zur Wettbewerbsförderung, ihre Technologieinnovation, ihre engagierte Kundenorientierung und ihr Erreichen von Meilensteinen bei der Erzielung von Geschäftsergebnissen mit digitalen und bahnbrechenden Technologien auf dem indischen Markt. Die Jury bestand aus renommierten Vertretern der Wirtschafts- und Technologiebranche, die die Preisträger auf der Grundlage eines einzigartigen, dreistufigen, strukturierten und metrikenbasierten Bewertungsprozesses auswählten.

Stellungnahmen

Dr. Rishi Bhatnagar, President, Aeris Indien



"Wir freuen uns, als "IoT Platform Vendor of the Year 2019" ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung ist für mich wirklich die Anerkennung der Wachstumsstrategie von Aeris India, der Bemühungen der Mitarbeiter und eine weitere Inspiration, um IoT-Lösungen in angemessener Größe auf den indischen Markt zu bringen."

Über Aeris

Aeris ist ein Technologiepartner mit einer langjährigen Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen bei der Wertschöpfung durch IoT. Wir streben eine grundlegende Verbesserung der Unternehmen an, indem wir die Kosten drastisch senken, die Time-to-Market verkürzen und neue Einnahmequellen erschließen. Das Aeris Intelligent IoT Network, das von Grund auf für das IoT entwickelt und im Maßstab getestet wurde, basiert auf dem breitesten Technologie-Stack der Branche, einschließlich der Aeris Connectivity Platform (ACP) und der Aeris Mobility Platform (AMP), von der Konnektivität bis hin zu vertikalen Lösungen für Dinge, die sich bewegen. Wir bei Aeris glauben, dass Sie, wenn Sie sich auf den Kunden konzentrieren, einen Wettbewerbsvorteil erlangen, indem Sie eine Erfahrung liefern, die Ihre Mitbewerber übertrifft und alle Kundenerwartungen erfüllt. Wir wissen, dass die Implementierung einer IoT-Lösung komplex sein kann, und wir sind stolz darauf, sie einfacher zu gestalten.

