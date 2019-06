The NAGA Group AG: Ergebnis der The Naga Group AG 2018 voraussichtlich niedriger als Prognose DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis The NAGA Group AG: Ergebnis der The Naga Group AG 2018 voraussichtlich niedriger als Prognose 24.06.2019 / 22:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 24. Juni 2019 - Auf Basis von noch ungeprüften Zahlen erwartet die The Naga Group AG (ISIN: DE000A161NR7, Börsenkürzel: N4G) für das Geschäftsjahr 2018 ein bereinigtes EBITDA von rund +0,3 Mio. Euro sowie ein Periodenergebnis von circa -4 Mio. Euro. Somit wird die im Jahresabschluss 2017 abgegebene und im Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2018 bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2018, in der von einem leicht gegenüber dem Vorjahr fallenden EBITDA (2017: +2,9 Mio. Euro) und einem gering fallenden Periodenergebnis gegenüber dem Vorjahr (2017: -2,2 Mio. Euro) ausgegangen wurde, nicht erreicht. Ausschlaggebend hierfür war im Wesentlichen eine erhöhte Risikovorsorge in Form von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Vorstand geht indes weiterhin davon aus, die für das laufende Geschäftsjahr gesteckten Ziele ohne Aufnahme neuer Finanzmittel realisieren zu können. Die genannten Konzern-Jahreszahlen des Geschäftsjahres 2018 sind vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer und der Feststellung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die geprüften Geschäftszahlen 2018 sollen spätestens am 01. Juli 2019 veröffentlicht werden. Der Ausblick für 2019 wird wie im Vorjahr zusammen mit den geprüften Geschäftszahlen 2018 veröffentlicht. Kontakt: The NAGA Group AG Andreas Luecke Neustädter Weg 22 20459 Hamburg T: +49 (0)40 524 77910 E: ir@naga.com 24.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Neustädter Neuer Weg 22 20459 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 830007 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 830007 24.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A161NR7 AXC0285 2019-06-24/22:06