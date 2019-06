Berlin (ots) - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben ihr Busnetz neu gestrickt. Ab Anfang August müssen sich die Berliner speziell in der Innenstadt auf einige neue Linien und geänderte Streckenführungen einstellen. Vor allem, wer zum Flughafen Tegel will, muss nun Umdenken. Denn die wichtige TXL-Linie wird verkürzt. Die Busse fahren statt vom Alexanderplatz erst ab Hauptbahnhof zum Airport und zurück. Eine Kapitulation von BVG und Senat vor den Dauerstaus vor allem im Regierungsviertel und im Bereich Unter den Linden. Von einer nunmehr dauerhaften Verkürzung der Verbindung erhoffen sich Senat und BVG, dass der Zubringerbus für die Reisenden nicht nur verlässlicher wird. Sie erlaubt es auch, die Taktfolge weiter zu verdichten. Es ist zu hoffen, dass das Konzept aufgeht.



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de