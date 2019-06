Das Unternehmen hat die Angaben über die Berufserfahrung des neuen CEO am Abend korrigiert. Richtig muss es im letzten Satz heißen: Erfahrung von über 20 (NICHT 10) Jahren in Führungspositionen in Pharma- und Biotechnologieunternehmen.

Es folgt die korrigierte Fassung:

Morphosys bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden

MARTINSRIED (Dow Jones)--Die Morphosys AG ist auf der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden fündig geworden. Der Aufsichtsrat des biopharmazeutischen Unternehmens bestellte Jean-Paul Kress zum neuen Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. September 2019. Kress übernimmt das Ruder von Simon Moroney, der im Februar 2019 mitgeteilt hatte, seinen Vertrag als Mitglied des Vorstands nicht zu verlängern. Moroney wird zum 1. September 2019 als CEO zurücktreten und während einer Übergangszeit seinen Nachfolger unterstützen.

Moroney war 1992 Mitbegründer des Unternehmens und fungierte seit 1994 als Vorstandsvorsitzender. Sein Nachfolger Kress verfügt laut Morphosys über umfassende Erfahrung von über 20 Jahren in Führungspositionen in Pharma- und Biotechnologieunternehmen.

