Avioq, Inc. hat die CE-Marke (Conformité Européenne) erhalten und begonnen, seinen ergänzenden VioOne HIV Profile-Test in der Europäischen Union und weiteren Ländern zu vermarkten, die die CE-Marke verwenden.

Außerdem wurde bei der amerikanischen FDA ein Zulassungsantrag für das Produkt gestellt. "Wir freuen uns, dass wir den HIV ProfileOne-Test mit der CE-Marke auch in Ländern außerhalb der USA anbieten können", so CEO von Avioq Chamroen Chetty. "Wir suchen zudem weitere Vertriebspartner, um seine globale Verfügbarkeit zu steigern", setzt Dr. Chetty fort.

Der HIV Profile ist ein enzymgekoppelter Immunadsorptionstest (ELISA) zur Bestätigung und Differenzierung individueller Antikörper, die sich auf unterschiedliche Genprodukte von HIV-1 und HIV-2 (Gruppe M und Gruppe O) im menschlichen Serum und Plasma richten und in diagnotischen Screening-Verfahren wiederholt reaktiv zeigten. Die Ergebnisse lassen sich ebenfalls zur Unterscheidung neuer und langwährender HIV-1-Infektionen zur Einschätzung der HIV-1-Inzidenz heranziehen.

Über Bestätigungstests

Im Jahr 2014 gaben die amerikanischen Krankheitskontrollzentren (Centers for Disease Control, CDC) des dortigen Gesundheitsministeriums einen neuen Algorithmus für HIV-Tests heraus. Der zweite Schritt des Algorithmus umfasst einen ergänzenden Test, der HIV-1 und HIV-2 erkennen und unterscheiden kann, um somit Screening-Ergebnisse für wiederholt reaktive HIV-1/HIV-2-Infektionen zu bestätigen. Bisher wurden dafür in den USA die Western Blot Methode oder Immunfluoreszenzassays (IFA) verwendet. Der HIV Profile-Test stellt eine verbesserte, schnellere und einfachere Alternative dar, deren Leistung auf den Algorithmus ausgerichtet ist.

Über Avioq

Avioq, Inc., mit Sitz in Research Triangle Park im US-Bundesstaat North Carolina, ist ein medizintechnisches Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung qualitativ hochwertiger Produkte für Immundiagnostik verschrieben hat. Avioq setzt sich für eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden ein, damit ihnen Dienstleistungen von höchster Qualität geboten werden können, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Weitere Informationen über den ergänzenden VioOne HIV Profile-Test erhalten Sie unter www.avioq.com.

