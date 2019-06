Freiburg (ots) - (...) Ausgerechnet dort, wo es immer schon die wenigsten ausländischen Mitbürger gab, hält sich am hartnäckigsten das Flüchtlingsthema als Stimmungskiller. Ausgerechnet dort sammelt eine hier dem Rechtsextremen besonders empfängliche AfD erfolgreicher als anderswo Unzufriedene und Wutbürger ein. Bei der CDU macht sich deshalb vor den Landtagswahlen im Herbst Panik breit. Das Gerede über das vermeintlich nötige Zusammenführen von Sozialem und Nationalem hat hier seinen Ursprung. Fatalerweise vergrößert die CDU damit ihr Problem, anstatt es zu lösen. Ein Machtwort allein schafft da keine Abhilfe. http://mehr.bz/znqr (BZ Plus)



