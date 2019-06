Die Veröffentlichung "Health: A Political Choice" ruft Weltführer und Politiker auf der ganzen Welt auf, die Umsetzung einer universellen medizinischen Versorgung zu priorisieren.



- l Trotz unserer Fortschritte im Gesundheitswesen im Laufe des letzten Jahrhunderts stehen Millionen von Menschen neuen Gefahren gegenüber, einschließlich unerschwinglicher Kosten und ungeeigneter Gesundheitsinfrastrukturen. - l Universelle medizinische Versorgung bedeutet, dass alle Menschen, unabhängig davon, wer sie sind oder wo sie leben, in der Lage sein müssen, auf qualitativ hochwertige grundlegende medizinische Dienste zugreifen zu können, ohne sich finanziell zu überfordern. - l Eine erste Veröffentlichung, die in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation produziert und erstmals beim G20-Gipfel in Japan vorgestellt wurde, ruft zum Handeln auf, um die universelle medizinische Versorgung (UHC) bereitzustellen.



Health: A Political Choice (Gesundheit: Eine politische Entscheidung) (www.bit.ly/2019UHC) ruft Weltführer und Politiker auf der ganzen Welt auf, die Umsetzung einer universellen medizinischen Versorgung zu priorisieren. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten, einschließlich Impfungen, der Möglichkeit, einen Gesundheitsarbeiter zu sehen, oder auf HIV-Behandlung zuzugreifen. Selbst wenn diese Dienste verfügbar sind, kann ihre Nutzung finanziellen Ruin bedeuten.



Zu den Beitragenden gehört eine Reihe renommierter Autoren wie Amina J. Mohammed, Deputy Secretary-General der UN; Dr. Seth Berkley, CEO, GAVI, The Vaccine Alliance; Peter Maurer, President, Internationales Komitee des Roten Kreuzes; Director-General der Weltgesundheitsorganisation; Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus und viele mehr.



Die Veröffentlichung ruft zu entschlossenem Handeln auf und schließt mit sechs grundlegenden Forderungen:



1. Politisches Leadership über Gesundheit hinaus sicherstellen - sich dazu verpflichten, universelle Gesundheitsversorgung (UHC) für gesundes Leben und Wohlbefinden für alle in allen Lebenslagen zu erreichen - als gesellschaftlicher Vertrag;



2. Niemanden zurücklassen - nach Gleichheit in Bezug auf Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen mit finanziellem Schutz streben;



3. Regeln und Vorschriften - einen starken, befähigenden regulatorischen und rechtlichen Rahmen schaffen;



4. Qualität der Pflege aufrechterhalten - qualitativ hochwertige Gesundheitssysteme aufbauen, denen Menschen und Gemeinschaften vertrauen;



5. Mehr und besser investieren - öffentliche Finanzierung unterstützen und Gesundheitsinvestitionen harmonisieren;



6. Gemeinsam handeln - Multi-Stakeholder-Mechanismen aufbauen, um die Gesamtheit der Gesellschaft für eine gesündere Welt zu verpflichten.



"Health - A Political Choice" ist eine offizielle Publikation des Global Governance Project, die in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation produziert wurde. "The Global Governance Project" ist eine gemeinsame Initiative der GT Media Group, einem Londoner Verlag, dem Global Governance-Programm an der Munk School of Global Affairs and Public Policy an der University of Toronto und dem Global Health Centre am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf.



