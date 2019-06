Um mehr Pakete selbst ausliefern zu können, und das am besten schnellstmöglich, hat Amazon seine Flotte an Frachtflugzeugen weiter vergrößert.Amazons Jet-Flotte wächstWie kürzlich bekannt wurde, erweitert Amazon seinen nationalen Luftfrachtbetrieb Amazon Air (ehemals Prime Air). So soll die bereits geleaste Flotte um mehrere Jets aufgestockt werden, um die bestehenden Distributionszentren zu verbinden und die Reichweite des Next Day Delivery-Angebots zu erweitern, wie der Handelsgigant ...

