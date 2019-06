Eine 3.900 Morgen (acres) umfassende Liegenschaft auf halber Strecke zwischen dem Yellowstone Park und Mount Rushmore in Sheridan im US-Bundesstaat Wyoming im Volksmund "Holy Cow Ranch" genannt wird im kommenden Monat über das führende weltweit tätige Auktionshaus Concierge Auctions versteigert. Die Ranch umfasst fünf Gebäude, darunter ein Gästehaus und das Wohnhaus des Besitzers, ein Swimmingpool mit Poolhaus, Tennisplätze und eine meilenlange Frontseite zum Bighorn National Forest. Die Liegenschaft der Anschrift 43 Rapid Creek Road wurde früher zum Preis von 23,5 Millionen US-Dollar angeboten und geht in Zusammenarbeit mit Bruce Garber, Joe Steger und Roger St Clair von Century 21 BHJ Realty, Inc. ohne Mindestpreis zur Versteigerung. Die Auktion findet im Online-Markt von Concierge Auctions statt und Angebote werden vom 23. Juli bis zum 26. Juliangenommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190624005813/de/

Holy Cow Ranch Sheridan, WY (Photo: Business Wire)

"Die Versteigerung der Holy Cow Ranch ist eine Chance, ein wirklich eindrucksvolles Stück der herrlichsten Landschaften von Nordamerika zu besitzen", erklärte Garber. "Mit einer bestehenden Bausubstanz und schier unerschöpflichen Gelegenheiten für Abenteuer in einem steuergünstigen Bundesstaat ist diese Liegenschaft ein echtes Western-Paradies, wo man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann."

Die Blockhaus-Hütten der im Schatten der Bighorn Mountains gelegenen Holy Cow Ranch bieten fünf Gäste-Suiten und 10 weitere Schlafzimmer, mehrere raumhohe Steinkamine, eine Wendeltreppe, maßgefertigte Fräsarbeiten, eine große moderne Küche, Whirlpool und Sauna, Kino und ein Spielzimmer mit Cowboy-Saloon. Zu weiteren Gebäuden auf der Liegenschaft gehören ein Wohnhaus für den Besitzer mit Esszimmer, Medienzimmer, Familienzimmer, Bar und Spielzimmer, Fitness-Raum, Büro und Bibliothek. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude, Wohnhaus des Ranch-Managers, zwei weitere Wohngebäude und Scheunen.

Das Grundstück umfasst über 3.900 Morgen, einen Swimmingpool mit Poolhaus, Tennisplätze, Fischteiche mit Barschen und Forellen sowie Rapid Creek, Reit- und Wanderwege, Flussbewässerungsanlage und eine meilenlange Frontangrenzung zum Bighorn National Forest, der mehr als 1.200 Wege, Camping- und Picknickplätze zum Erkunden bietet. Zu der auf der Liegenschaft lebenden Tierwelt gehören prachtvolle Weißwedel- und Maultierhirsche, Hornträger, Elche sowie Hochland- und Singvögel.

Die Liegenschaft befindet sich 12 Meilen westlich der Innenstadt von Sheridan, der Golf-Metropole von Wyoming mit drei nahegelegenen Golfplätzen. Die Gegend ist auch ein beliebtes Wintersportziel und bietet zahlreiche Snowmobil-Pisten und Langlaufloipen. Downtown Sheridan bietet Shopping, Nachtleben, elegante Restaurants und eine Vielzahl historischer Stätten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter ConciergeAuctions.com oder telefonisch unter der Rufnummer +1.212.202.2940.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190624005813/de/

Contacts:

Kari Neering kari@relevanceinternational.com

Ethan Elkins ethan@relevanceinternational.com

(212) 257-1500