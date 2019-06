Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, geht rechtzeitig an die Refinanzierung ihrer 2021 ablaufenden Anleihe - auch ein Umtausch steht auf der Agenda. Ziel des Managements ist es, in einem günstigen Zinsumfeld frühzeitig die mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu sichern und weiter zu optimieren. ...

