Cloudflare, ein führendes Unternehmen für die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Internets, hat heute die Erweiterung der Bandwidth Alliance bekannt gegeben. Dazu arbeitet das Unternehmen mit dem Partner Tencent Cloud zusammen, einem der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Computing- und Internet-Mehrwertdiensten. Die gemeinsamen Kunden von Cloudflare und Tencent Cloud zahlen ab jetzt keinerlei Datenübertragungsgebühren für sämtlichen Datenverkehr zwischen ihren Netzwerken außerhalb Chinas.

Im September 2018 präsentierte Cloudflare die Bandwidth Alliance, eine Gruppe zukunftsorientierter Cloud- und Networking-Unternehmen, die sich für Preisnachlässe bei Datenübertragungsgebühren (auch als Bandbreitengebühren bezeichnet) oder deren Erlassung für die gemeinsamen Kunden einsetzen. Die Bandwidth Alliance wurde mit zehn Partnern ins Leben gerufen, die sich alle dafür engagieren, ihren gemeinsamen Kunden das leistungsstärkste und kosteneffektivste Erlebnis zu liefern. Diese Zahl hat sich jetzt mit 18 Partner fast verdoppelt. Tencent Cloud ist eine Abteilung von Tencent Holdings Limited, einem der größten Internet-Service-Provider der Welt.

"Überall wollen die Menschen schnelleres, sichereres und zuverlässigeres Internet", so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Die Zusammenarbeit mit Tencent und anderen Partnern versetzt uns in eine bessere Position, um den zahlreichen Herausforderungen zu begegnen, die sich Unternehmen bei ihrer internationalen Expansion stellen. So können wir den Nutzern überall das bestmögliche Internet ermöglichen."

Aufgrund seiner globalen Präsenz und jahrzehntelangen Erfahrung mit der Bereitstellung von digitalen Kontaktmöglichkeiten für seine massive Anwenderbasis stellt Tencent Cloud eine ideale Ergänzung der Bandwidth Alliance dar. Tencent Cloud bietet leistungsstarke, solide Lösungen an, die in der Gaming- und Medienbranche in wichtigen Regionen wie dem Silicon Valley, in Frankfurt am Main, Singapur und Bangkok in umfangreichem Maße genutzt werden. Auch in China ist das Unternehmen äußerst präsent. Sowohl Tencent als auch Cloudflare unterstützen Unternehmen und Nutzer in der Gaming- und Medienbranche seit Langem und diese Orientierung wird für die internationale Erweiterung dieser Beziehungen beiden Unternehmen von Nutzen sein.

"Tencent Cloud engagiert sich dabei, Unternehmen und Entwicklern in aller Welt führende Cloud-Services bereitzustellen. Von unserem Beitritt zur Bandwidth Alliance erhoffen wir uns, dass wir unsere Bestrebungen beim Einsatz für unsere globalen Kunden auf die nächste Stufe heben und gemeinsam mit Partnern wie Cloudflare zum globalen Cloud-Ökosystem beitragen können", kommentierte Davy Wang, Associate General Manager von Tencent Cloud International.

Cloudflare ist seit Langem international präsent und unterhält Co-Location-Zentren in mehr als 180 Städten in mehr als 80 Ländern, darunter China.

Weitere Informationen über Cloudflare und die Bandwidth Alliance finden Sie in den nachstehenden Ressourcen.

Bandwidth Alliance

Bandwidth Alliance Blog

Bandwidth Alliance Expansion Blog

Cloudflare Netzwerkkarte

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Heute betreibt das Unternehmen eines der größten Netzwerke der Welt. Fast zehn Prozent der Unternehmen der Fortune 1000 und etwa 19 Prozent der führenden 10.000 Webseiten nutzen mindestens ein Cloudflare-Produkt. Cloudflare schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Objekte wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich ist eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur 2018 aufgenommen und von Fast Company unter den innovativsten Unternehmen weltweit 2019 genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), London, München, Peking, Singapur und Sydney.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190624005825/de/

Contacts:

Daniella Vallurupalli

+1 650 741 3104

press@cloudflare.com