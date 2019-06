Die USA und China ringen um die Führungsrolle in der Welt. Jetzt warnt der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Gabriel Felbermayr, vor den ökonomischen und geopolitischen Folgen dieses Machtkampfs.

Professor Felbermayr, hinter dem Handelskrieg zwischen den USA und China verbirgt sich der Kampf beider Länder um die politische und ökonomische Führungsrolle in der Welt. Können Zölle, Sanktionen und Belieferungsverbote, wie die USA sie einsetzen, Chinas Aufstieg stoppen?Wenn die USA den Chinesen den Zugang zu den westlichen Märkten und zur westlichen Technologie versperren, ist China gezwungen, sich auf sich selbst zu beschränken, um wirtschaftlich vorwärts zu kommen. Statt wie bisher zu imitieren, muss China dann selbst Innovationen hervorbringen. Das ist nicht einfach. Technologische Aufholprozesse verlaufen einfacher und kostengünstiger, wenn ein Land in die internationale Wertschöpfungsketten eingebunden ist und mit anderen Ländern kooperiert. Wenn China in Zukunft mehr eigene Ressourcen in die Entwicklung neuer Produkte steckt, verlangsamt sich der Aufholprozess und er wird teurer. Die volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten steigen. Langfristig könnte das die Stabilität des Regimes unterlaufen.

Heißt das, US-Präsident Donald Trump macht alles richtig, um Chinas Aufstieg auszubremsen?Wenn Trump China auf Abstand halten will, dann ist seine Strategie zielführend. Die Situation erinnert an den Kalten Krieg zwischen Amerika und der Sowjetunion. Damals hatte die Sowjetunion technologisch lange Zeit mit dem Westen mithalten können. Aber die Ressourcen, die das erforderte, fehlten für den Konsum. Die wirtschaftliche Basis des Sowjetreichs war zu schwach, am Ende kollabierte das System.

China ist ökonomisch potenter als die damalige Sowjetunion.Richtig, aber die USA haben einen Riesenvorteil. Amerika ist seit Jahrzehnten in die wichtigen Forschungsnetzwerke und die Arbeitsteilung mit anderen technologisch führenden Regionen der Welt wie Europa, Japan und Südkorea eingebunden. Die Größenvorteile und technologischen Impulse, die Amerika dadurch erhält, kann China allein nicht erreichen. Dafür müssen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...