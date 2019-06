Nel, Ballard Power, Plug Power & Co: Brennstoffzelle als wichtiger Teil der Mobilität der Zukunft

Eine mögliche Lösung unseres Energieproblems könnte die Brennstoffzelle sein. Diese erzeugt mithilfe eines Brennstoffes (i.d.R. Wasserstoff) und eines Oxidationsmittels (Sauerstoff) elektrische Energie. Diese kann zum Beispiel zum Antrieb eines Elektromotors in Fahrzeugen verwendet werden. Obwohl dieser Prozess emissionsfrei abläuft, muss die Brennstoffzellentechnologie noch sehr viele Hürden aus dem Weg räumen, um eine breite Anwendung u finden.

Zur Herstellung des benötigten Wasserstoffs mithilfe der Elektrolyse wird sehr viel Strom verbraucht. Umweltfreundlich ist diese Technologie also nur, wenn der Strom aus Erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne gewonnen wird. Ein großes Problem stellt zudem die fehlende Infrastruktur dar. Brennstoffzellenautos werden an Wasserstoff-Tankstellen mit Wasserstoff betankt. Derzeit existieren jedoch wesentlich mehr Stationen zum Aufladen von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen als Wasserstoff-Tankstellen. In Deutschland sind es gerade einmal rund 70 solcher Tankstellen.

