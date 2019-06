Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FE Ltd -10% auf 0,009, davor 6 Tage ohne Veränderung , Immofinanz +0,04% auf 22,88, davor 6 Tage im Minus (-3,18% Verlust von 23,62 auf 22,87), Amgen-1,22% auf 184,83, davor 5 Tage im Plus (6,26% Zuwachs von 176,08 auf 187,11), voestalpine -1,13% auf 25,34, davor 5 Tage im Plus (6,08% Zuwachs von 24,16 auf 25,63), Telecom Italia -2,18% auf 0,49, davor 5 Tage im Plus (9,39% Zuwachs von 0,46 auf 0,5), Dropbox -0,84% auf 24,8, davor 5 Tage im Plus (6,61% Zuwachs von 23,46 auf 25,01), Klöckner -3,66% auf 5,005, davor 5 Tage im Plus (11,15% Zuwachs von 4,67 auf 5,2), Baxter International -0,17% auf 82,27, davor 5 Tage im Plus (5,75% Zuwachs von 77,93 auf 82,41), Biogen Idec -1,33% auf 235,91, davor 5 Tage im Plus (5,02% Zuwachs von 227,67 auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...