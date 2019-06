1.437 $ die Unze sind eine Zwischenstation, aber zunächst ein bestätigtes Ausbruchsignal, worauf es in der Markttechnik besonders ankommt. Die Hintergründe sind etwas zweideutig. Natürlich gibt es eine Brücke zum Dollar, weil der Goldpreis in Dollar gerechnet wird, aber die Relation Euro/Dollar zeigt für sich selbst ein Signal für eine Aufwertung des Euro gegen Dollar oder einen schwachen Dollar gegen Euro. Hier gibt es Ziele bis 1,16 oder sogar 1,20 $ für einen Euro, was übertragen auf den Goldpreis nahe an 1.500 $ die Unze heranführt. Das bleibt spannend.



