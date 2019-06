FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UG5A XFRA ZAE000071080 TIGER BRANDS RC-,10 0.384 EUR

7SN XFRA JP3336560002 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD 0.319 EUR

XFRA DE000HSH4P21 HCOB MIM20 14/20 0.000 %

GIUN XFRA DE000A0DNVT1 CT WELT PTF AMI CT(A) 0.500 EUR

XFRA DE000HLB0XE9 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.06/13 0.002 %

HDMA XFRA US4381283088 HONDA MOTOR ADR/1O.N.

CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.097 EUR

MA5 XFRA JP3863030007 MACROMILL INC. O.N. 0.074 EUR

CNNA XFRA US1380063099 CANON INC. ADR/1 O.N.

BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.293 EUR

KK4 XFRA TRAKRDMR91G7 KARDEMIR KARABUK DEMIR D 0.020 EUR

4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.022 EUR

LOC XFRA JP3965400009 LION CORP. 0.082 EUR

BGT XFRA JP3830800003 BRIDGESTONE CORP. 0.654 EUR

3N8 XFRA JP3651210001 NABTESCO CORP. 0.294 EUR

QJE XFRA JP3639650005 PAN PACIFIC INT.HLDG.CORP 0.245 EUR

TYR XFRA JP3610600003 TOYO TIRE CORP. 0.164 EUR

DEN XFRA JP3551520004 DENTSU INC. 0.389 EUR

TO6 XFRA JP3538450002 TOW CO. LTD 0.131 EUR

CUP XFRA JP3519400000 CHUGAI PHARMACEUT'L 0.393 EUR

SHD XFRA JP3351600006 SHISEIDO CO. LTD 0.245 EUR

S3X XFRA JP3322930003 SUMCO CORP. 0.205 EUR

KY4 XFRA JP3256000005 KYOWA HAKKO KIRIN CO.LTD. 0.164 EUR

CNN1 XFRA JP3242800005 CANON INC. 0.654 EUR

MHZ XFRA GRS426003000 MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 0.950 EUR

AZU XFRA ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EUR

H9W XFRA DE000A0LR4P1 HWA AG INH.O.N. 0.370 EUR

2GB XFRA DE000A0HL8N9 2G ENERGY AG 0.450 EUR

PJC XFRA CNE100000593 PICC PROPERTY+CASU. H YC1 0.035 EUR

HFE XFRA CNE100001F60 HUAD.FUX.ENER.COR.H YC1 0.007 EUR

KUOA XFRA US5011732071 KUBOTA CORP. ADR/20

PIR XFRA CNE100001MK7 PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 0.006 EUR

DE6A XFRA DE000A1R1CC4 DF DT.FORFAIT AG 13/20 0.000 %

FJFD XFRA DE000A0MUQ30 AMPEGA BALANCED 3 I (A) 0.770 EUR

KOK XFRA JP3297000006 KOKUYO CO. LTD 0.151 EUR