FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SFT XFRA JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP.

PU4 XFRA FR0000130577 PUBLICIS GRP INH. EO 0,40

BSL XFRA DE0005102008 BASLER AG O.N.

HLG XFRA CH0006539198 HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1

33H XFRA CA67000A1066 NOVATEQNI CORP. A

MO0 XFRA CA6080081087 MOGO FIN.TECHNO.INC.