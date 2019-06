FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 26.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BTKC XFRA ZAE000156550 MONDI LTD

NR7 XFRA JP3762800005 NOMURA RESEARCH IN.

DA9 XFRA JP3548500002 DTS CORP.

5S2 XFRA JP3360250009 SHO-BOND HLDGS CO. LTD

GF8 XFRA GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30

UBW XFRA US05614L1008 BABCOCK+WILCOX ENT.DL-,01

G03 XFRA JP3235900002 GUNGHO ONLINE ENTMT

G5LN XFRA CH0478634105 AEVIS VICTORIA NA SF 1