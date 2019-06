TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag auf breiter Front mit Abgaben. Nachdem es zunächst nach einem ruhigen Handelsverlauf aussah, drückt mittlerweile ein Bloomberg-Bericht auf die Stimmung, wonach US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit in Betracht zieht, den seit über 60 Jahren bestehenden Verteidigungspakt mit Japan aufzukündigen, weil er einseitig die USA belaste.

Daneben lässt das bevorstehende G20-Gipfeltreffen die Anleger vorsichtig agieren. Dort wollen sich auch US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping treffen und über den Handelsstreit beider Länder sprechen. Auf die Stimmung drückt daneben, der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, nachdem US-Präsident Trump nun neue Sanktionen verhängt hat, unter anderem gegen den obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

In diesem Umfeld werden sichere Häfen klar bevorzugt. Der Yen zieht ebenso deutlich an wie der Goldpreis. Letzterer profitiert dabei zugleich vom schwächeren Dollar, weil es in Dollar gehandelt wird; daneben aber weiter auch von Zinssenkungsspekulationen. Die Feinunze verteuert sich um 17 Dollar auf das neue Sechsjahreshoch von 1.436 Dollar.

An der Börse in Tokio geht es um rund 0,5 Prozent abwärts auf 21.181 Punkte, belastet vom einem deutlich anziehenden Yen. Der Dollar kostet aktuell 106,92 Yen nach rund 107,43 am Vortag zur gleichen Zeit. Das ist der höchste Yen-Kurs seit April 2018.

Am stärksten verlieren die chinesischen Börsen, weil hier die Unsicherheit über den Fortgang im Handelsstreit dazukommt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt 1,3 Prozent nach, auf dem chinesischen Festland gibt der Composite in Schanghai 1,8 Prozent nach. Zur Vorbereitung des Treffens zwischen Trump und Xi hat Chinas Vizepremier Liu He mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin telefoniert, wie die chinesische Agentur Xinhua berichtet.

In dieser Gemengelage ist ein bislang nicht zu bestätigender Bericht des US-Sicherheitsunternehmen Cybereason über einen seit mehreren Jahren anhaltenden Hacker-Angriff auf die Netze von globalen Telekommunikationsunternehmen aufgeschlagen. Drahtzieher soll dabei Peking sein.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.656,20 -0,14% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.180,69 -0,49% 08:00 Kospi (Seoul) 2.116,80 -0,45% 08:00 Schanghai-Comp. 2.953,38 -1,82% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.140,48 -1,31% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:43 EUR/USD 1,1408 +0,1% 1,1397 1,1374 EUR/JPY 121,93 -0,3% 122,29 122,17 EUR/GBP 0,8951 +0,0% 0,8949 0,8938 GBP/USD 1,2746 +0,1% 1,2733 1,2726 USD/JPY 106,88 -0,4% 107,31 107,41 USD/KRW 1154,26 -0,0% 1154,75 1158,53 USD/CNY 6,8815 +0,1% 6,8770 6,8804 USD/CNH 6,8826 +0,1% 6,8765 6,8819 USD/HKD 7,8065 -0,1% 7,8104 7,8121 AUD/USD 0,6960 -0,1% 0,6965 0,6945 NZD/USD 0,6649 +0,5% 0,6618 0,6605 Bitcoin BTC/USD 11.150,00 +2,0% 10.929,00 10.749,00 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 57,44 57,90 -0,8% -0,46 Brent/ICE 64,48 64,86 -0,6% -0,38 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.434,78 1.419,55 +1,1% +15,23 Silber (Spot) 15,47 15,44 +0,2% +0,03 Platin (Spot) 815,33 814,50 +0,1% +0,83 Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2019 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.