Von Gaurav Raghuvanshi

SINGAPUR (Dow Jones)--Der Gasekonzern Linde plc hat einen langfristigen Gasliefervertrag mit dem US-Konzern Exxon Mobil Corp geschlossen und will 1,4 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Anlage in Singapur investieren. Wie Linde mitteilte, soll sein Gasprojekt in den Raffinerie- und Petrochemiekomplex von Exxon Mobil auf Jurong Island integriert werden. Exxon investiert derzeit Milliarden in die Erweiterung des Produktionskomplexes in Singapur. Linde wird im Rahmen der Projekterweiterung vier weitere Gasanlagen, eine Luftzerlegungsanlage, Gasaufbereitungsanlagen und Rohrleitungen bauen.

June 25, 2019 01:08 ET (05:08 GMT)

