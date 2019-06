Juso-Chef Kevin Kühnert erinnert uns indirekt daran, dass Privateigentum die Grundlage unseres Wohlstands ist: Wer was hat, kann tauschen. Wer tauscht, muss nicht rauben. Wer nicht raubt oder beraubt wird, ist frei.

Karl Marx und Friedrich Engels sind Deutsche. Und der Sozialismus ist Teil der deutschen DNA. Es wundert mich daher nicht, dass Juso-Chef Kevin Kühnert vor einigen Wochen mit der Verstaatlichung des Autobauers BMW geliebäugelt hat und dass ein Linksbündnis in Berlin private Wohnungsbaugesellschaften enteignen will. Was mich viel mehr besorgt als solche Verstaatlichungsfantasien, ist die Reaktion bürgerlicher Politiker.

Natürlich hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet recht, wenn er beklagt, dass solche Diskussionen viele Investoren am Wohnungsmarkt verunsichern. Auch der CDU-Wirtschaftsrat fordert zu Recht, dass Deutschland keine Verstaatlichung braucht, sondern mehr Bauland und weniger Bürokratie. Aber die bürgerlichen Politiker bewegen sich an der Oberfläche. Ungewollt suggerieren sie, es gehe nur um Investitionsanreize und mehr Wohnraum - mithin um einen politischen Streit in Einzelfragen. Leider steht viel mehr auf dem Spiel: die Grundlagen unserer Gesellschaftsordnung. Frieden, Freiheit und Demokratie - all das gibt es nicht ohne Privateigentum.

Zur Erinnerung: Englische Denker wie Thomas Hobbes (1588-1679) und John Locke (1632-1704) wenden sich im 17. Jahrhundert vom feudalistischen Gesellschaftsmodell ab und sehen im Privateigentum eine Voraussetzung für eine bürgerliche Gesellschaft, die auf freiwilligen Tauschgeschäften basiert. Der Staat wird als unparteiischer Sicherheits- und Rechtsgarant gedacht, soll das Privateigentum auf Basis eines Gesellschaftsvertrags schützen. Auf diesem optimistischen Eigentumsbegriff begründet Adam Smith (1723-1790) die klassische Volkswirtschaftslehre. Das egoistische Streben nach Gewinn und Eigentum führe, koordiniert durch die "unsichtbare Hand" des Marktes, zu einem gesellschaftlich wünschenswerten Zustand - eine revolutionäre Aussage in einer Zeit, in der die Kirche das Streben nach Reichtum noch vielfach als Sünde brandmarkt. David Ricardo (1772-1823) überträgt Smiths marktwirtschaftliche Gedanken auf den Außenhandel und bringt das protektionistische Weltbild seiner Zeit zum Einsturz.

Die österreichische Schule der Nationalökonomie vertieft das Verständnis für die segensreiche Rolle des Privateigentums. Ökonomen wie Ludwig von Mises (1881-1973) und Friedrich August von Hayek (1899-1992) sind geprägt von den Zwanziger-, Dreißiger- und Vierzigerjahren, als der Sozialismus sowjetischer und faschistischer Spielart Hochkonjunktur hat. Im Ringen mit dem sozialistischen Mainstream durchdringen sie die Rolle des Privateigentums für eine freie Gesellschaft in einer Tiefe, die heute vielen mathematikverliebten Ökonomen fremd ist. ...

