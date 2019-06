Worauf der Markt schon seit drei Jahren wartet, geht der neue Chef endlich an: Gea wird in der Struktur umgebaut, somit in seinem Produktportfolio, und damit beginnt eines der interessantesten Comebacks einer deutschen Tech-Adresse für den technisch sehr hochwertigen Sektor automatischer Fertigungs- und Abfüllanlagen. Es wird eigentlich schon fast ein Turnaround. Hier sind Entscheidungen auf der Ebene 22/24 Euro die richtige Größenordnung.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info