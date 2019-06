Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter EFG International expandiert in Südeuropa und eröffnet eine Niederlassung in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Zum Leiter wurde Pedro Rego ernannt, wie EFG am Dienstag mitteilte. Die Präsenz in Portugal werde als Zweig der Einheit in Luxemburg voraussichtlich am 1. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...