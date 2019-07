Unternehmen erweitert seine Präsenz in Europa mit neuer Niederlassung in Lissabon

Cloudflare, ein führendes Unternehmen für Internetsicherheit, -performance und -zuverlässigkeit, gab heute bekannt, dass Lissabon, Portugal, der Standort seiner dritten europäischen Niederlassung sein wird, die sich der europäischen Zentrale des Unternehmens in London sowie seiner Münchener Niederlassung anschließt, die 2018 eröffnet wurde. Zu den ersten Funktionen, die für den Standort Lissabon priorisiert wurden, gehören Engineering, Sicherheit, Produkt, Produktstrategie, Technologieforschung und Kundenbetreuung.

"Als Cloudflare Standorte für seine dritte europäische Niederlassung in die nähere Auswahl nahm, schien Lissabon, ein gut vernetztes internationales Drehkreuz mit vielen starken lokalen Engineering-Talenten, der klare Favorit zu sein", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Die Eröffnung einer Niederlassung in Lissabon bietet Cloudflare die unschätzbare Gelegenheit, auf einen neuen Pool an technischen Talenten zuzugreifen, der es uns ermöglicht, bessere Produkte auf den Markt zu bringen."

Das Netzwerk von Cloudflare umfasst derzeit 71 Städte in der EMEA-Region, Ende 2018 waren es dort dagegen nur 59 Städte. Cloudflare kündigte im Jahr 2016 seine Netzwerkausweitung nach Lissabon an. Mit Rechenzentren, die heute in mehr als 180 Städten auf der ganzen Welt angesiedelt sind, baut das Unternehmen seine Präsenz weiter aus, um den mit dem Internet verbundenen Nutzern auf der ganzen Welt noch näher zu sein.

Von Ende des ersten Quartals 2018 bis Ende des zweiten Quartals 2019 vergrößerte Cloudflare sein EMEA-Team um 87 Prozent. Heute beschäftigt Cloudflare in EMEA mehr als 230 Mitarbeiter. Der CTO von Cloudflare, John Graham-Cumming, wird nach Lissabon umziehen, um diese neue Niederlassung aufzubauen und zu leiten. Graham-Cumming sagte: "Lissabon hat das Potenzial, das nächste große europäische Technologie-Ökosystem zu sein, und ich freue mich auf dieses nächste Kapitel für Cloudflare. Ein Teil unserer Stärke liegt darin, dass wir eine Vielzahl von Standorten anbieten, an denen wir Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund gewinnen können, die begeistert von der Arbeit bei Cloudflare sind. Ich gehe davon aus, dass wir in Lissabon ein neues Cloudflare-Team aufbauen werden, das unsere Kultur und Werte teilt, aber seinen eigenen lokalen Charakter hat."

AICEP Portugal Global ist eine unabhängige öffentliche Einrichtung der portugiesischen Regierung mit dem Ziel, ausländische Investitionen nach Portugal zu holen und die internationale Eingliederung portugiesischer Unternehmen in die Weltwirtschaft zu unterstützen. Luís Castro Henriques, Präsident von AICEP, sagte: "Portugal konnte Technologiezentren gewinnen, die immer spezialisierter werden, und AICEP hat sich aktiv dafür eingesetzt, diese Projekte in höher qualifizierte Arbeitsplätze zu überführen. Lissabon ist stolz darauf, Cloudflare begrüßen zu dürfen, ein innovatives globales Technologieunternehmen, das dazu beiträgt, die Funktionsweise des Internets zu verändern. Die Entscheidung von Cloudflare, ein Team in Lissabon aufzubauen, ist eine hervorragende Nachricht für unser Land."

"Mit großer Freude haben wir von der Entscheidung von Cloudflare, einem weiteren führenden Technologieunternehmen nordamerikanischen Ursprungs, erfahren, nach Portugal und insbesondere Lissabon zu kommen", sagte Fernando Medina, Bürgermeister von Lissabon. "Diese neue Investition zeigt, dass unsere Stadt auf dem besten Weg ist, Innovation und Kreativität zu unterstützen, die hoch qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Dies ist auch ein Beitrag zur Entwicklung von Lissabon und seiner Positionierung auf globaler Ebene."

Für Portugals Staatssekretär für Internationalisierungsangelegenheiten, Eurico Brilhante Dias, "ist ein weiterer Vorteil, der Portugal als wettbewerbsfähigen Zielstandort stärkt, seine Fähigkeit, ausländische Direktinvestitionen von hohem technologischem Wert anzuziehen".

Mit mehr als 18 Millionen Internetwebseiten im Netzwerk von Cloudflare hat das Unternehmen bereits viele Kunden in der EMEA-Region und insbesondere in Portugal. Der Lissabonner Standort von Cloudflare wird sich seinen anderen weltweiten Niederlassungen in San Francisco, CA, San Jose, CA, Austin, TX, Champaign, IL, New York, NY, Washington, D.C., London, München, Singapur, Sydney und Peking anschließen.

Weitere Informationen über Cloudflare finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

Cloudflare Netzwerkkarte

Cloudflare Karriere-Seite

Blog zur Lissabon-Erweiterung (Englisch)

Blog zur Lissabon-Erweiterung (Portugiesisch)

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Heute betreibt das Unternehmen eines der größten Netzwerke der Welt. Fast zehn Prozent der Unternehmen der Fortune 1000 und etwa 19 Prozent der führenden 10.000 Webseiten nutzen mindestens ein Cloudflare-Produkt. Cloudflare schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Objekte wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich ist eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur 2018 aufgenommen und von Fast Company unter den innovativsten Unternehmen weltweit 2019 genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), London, München, Peking, Singapur und Sydney.

