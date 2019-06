Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Im Vorfeld des geplanten Treffens zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump setzen hochrangige Mitarbeiter beider Nationen ihre Gespräche über die Wirtschafts- und Handelsfragen fort. Chinas Vizepremier Liu He habe mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin telefoniert, berichtete die chinesische Agentur Xinhua News Agency am Dienstag. Der Austausch sei auf Anweisung von Trump und Xi Jinping erfolgt. Die beiden Präsidenten werden am Rande des Gipfels der 20 großen Wirtschaftsnationen am Freitag und Samstag im japanischen Osaka zusammenkommen. Von dem Treffen könnte nach Einschätzung von Beobachtern abhängen, ob der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften sich entspannt oder weiter eskaliert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:30 DE/BMW AG, Technologietag mit Vorstellung von neuen Serienmodellen

11:00 DE/SLM Solutions Group AG, HV

Im Laufe des Tages:

- DE/Global Fashion Group SA, Ende der Zeichungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Deutsche Grundstücksauktionen 1,00 Euro Highlight Communications 0,20 Euro Lewag Holding 0,35 Euro

AKTIENSPLIT

Basler 1:3 (Zuteilung Berichtigungsaktien)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 08:00 Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 104 zuvor: 104 - US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex April 20 Städte PROGNOSE: +2,6% gg Vj zuvor: +2,7% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 131,0 zuvor: 134,1 16:00 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -6,9% gg Vm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihe mit Laufzeit Juni 2021 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR Auktion 1,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihe mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 2,55-prozentiger inflationsindexierter Anleihe mit Laufzeit September 2041 im Gesamtvolumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Schatzanweisung mit Laufzeit Juni 2021 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihe mit Laufzeit Dezember 2049 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.215,00 -0,24 S&P-500-Future 2.947,80 -0,15 Nikkei-225 21.154,32 -0,62 Schanghai-Composite 2.959,36 -1,62 +/- Ticks Bund -Future 172,60 12 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.274,57 -0,53 DAX-Future 12.244,50 -0,21 XDAX 12.260,70 -0,20 MDAX 25.469,98 -0,12 TecDAX 2.852,36 0,27 EuroStoxx50 3.455,57 -0,33 Stoxx50 3.174,92 -0,14 Dow-Jones 26.727,54 0,03 S&P-500-Index 2.945,35 -0,17 Nasdaq-Comp. 8.005,70 -0,32 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,48% +40

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Dienstag mit Verlusten starten. Im Handel ist von Zurückhaltung vor dem am Freitag beginnenden G20-Treffen im japanischen Osaka die Rede. Dort wird sich am Rande US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping zu Gesprächen treffen. Die Anleger hoffen auf positive Nachrichten im Handelsstreit, ansonsten könnte es zu einem schärferen Abverkauf an den Märkten kommen, heißt es von Marktbeobachtern. Wohl in Vorbereitung auf das Treffen hat US-Finanzminister Steven Mnuchin mit dem chinesischen Vizepremier Liu He telefoniert. Details wurden keine bekannt. Für Zurückhaltung sorgen auch die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten zwischen dem Iran und den USA. Trump hat am Montag neue "harte Sanktionen" gegen den Iran angekündigt. Auch die jüngsten Gewinnwarnungen von Lufthansa und Daimler stecken den Anlegern in den Knochen. Nach Einschätzung von Marktstrategen dürften diese keine Einzelfälle bleiben.

Rückblick: Der deutsche Ifo-Stimmungsindex, der im Juni auf den tiefsten Stand seit November 2014 gesunken ist, sorgte mit den Spannungen im Nahen Osten sowie dem weiter schwelenden Handelskonflikt für moderate Abgabebereitschaft. In Istanbul stieg der Leitindex dagegen um 1,3 Prozent. Währungsexperte Tatha Ghose von der Commerzbank wertete den erneuten Wahlsieg des Oppositionskandidaten bei der Wahlwiederholung als Zeichen der Demokratie. Darauf habe der Markt positiv reagiert. Eine Gewinnwarnung drückte den Daimler-Kurs um 3,7 Prozent. Daimler muss seine Rückstellungen für diverse Verfahren und Maßnahmen bei Autos mit Dieselmotoren um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag anheben. Der Auto-Branchenindex lag mit einem Minus von 1,2 Prozent ganz am Ende. Carrefour gewannen 0,2 Prozent. Die Aktie profitierte zunächst vom Verkauf des China-Geschäfts. Im Späthandel drückte dann aber auf den Kurs, dass die Ratingagentur Fitch die Bonität des Einzelhandelskonzerns abgestuft hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Metro zogen um 2,6 Prozent auf 15,94 Euro an. Metro-Großaktionär EP Global Commerce (EPGC) plant eine vollständige Übernahme des Handelskonzerns und bietet 16 Euro je Stammaktie. Die Alternative zur Annahme des Gebots dürfte ein Kursknick in der Metro-Aktie sein, hieß es im Handel. Für Morphosys ging es um 5,9 Prozent nach oben. Der Biotechnologiekonzern erreichte in einer klinischen Studie einen primären Endpunkt. RWE verloren nach einer Abstufung durch HSBC 3,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Morphosys sind 0,7 Prozent fester gestellt worden - bei aber bescheidenen Umsätzen. Das Unternehmen war auf der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden fündig geworden. Der Aufsichtsrat bestellte Jean-Paul Kress zum neuen CEO. Deutlich lebhafter gestaltete sich der Handel mit Ifa Systems, die 4,6 Prozent höher getaxt wurden. Über eine US-Tochter hatte der Dienstleister für Augenheilkunde einen 1,6 Millionen Euro schweren Lizenzvertrag an Land gezogen.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Passend zu eher leicht negativen Nachrichtenlage haben sich Aktienanleger nicht aus der Deckung getraut. Zwar schwelten die Zinssenkungshoffnungen weiter, ihnen standen aber die Streitigkeiten der USA im Handel mit China gegenüber und die zunehmenden Spannungen mit dem Iran. Zudem machte der Präsident der US-Notenbankfiliale in Dallas, Robert Kaplan, allzu heftigen Zinssenkungsspekulationen einen Strich durch die Rechnung. Die Präsidenten der USA und Chinas wollen zwar am Ende der Woche in Japan während des G20-Treffens direkt miteinander reden, ob sie Fortschritte erzielen werden, war aber offen. Einige Marktteilnehmer warnten vor zu viel Optimismus. Caesars Entertainment schnellten um knapp 15 Prozent nach oben, nachdem Eldorado Resorts die Übernahme des Wettbewerbers angekündigt hatte. Der Kurs des Käufers Eldorado brach um 10,6 Prozent ein. Alphabet stand mit dem Fortgang der angekündigten Untersuchungen der Google-Mutter wegen des Verdachts des Machtmissbrauchs im Fokus. Die Aktie gab um 0,8 Prozent nach. Facebook profitierten weiter von der Fantasie um die eigene Kryptowährung Libra. Die Titel lagen 0,8 Prozent höher. Bristol-Myers Squibb stürzten um 7,4 Prozent und Celgene um 5,5 Prozent ab. Die geplante Fusion der Pharmakonzerne könnte sich wegen Kartellrechtssorgen verzögern.

Die Festverzinslichen profitierten angesichts der Nachrichtenlage von ihrem Ruf als sichere Anlage in Krisenzeiten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verringerte sich um 4,1 Basispunkte auf 2,02 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17:20 EUR/USD 1,1412 +0,1% 1,1397 1,1395 EUR/JPY 121,88 -0,3% 122,29 122,30 EUR/CHF 1,1068 -0,1% 1,1077 1,1072 EUR/GBR 0,8949 -0,0% 0,8949 0,8951 USD/JPY 106,81 -0,5% 107,31 107,31 GBP/USD 1,2752 +0,1% 1,2733 1,2731 Bitcoin BTC/USD 11.193,00 2,42 10.929,00 10.902,25

Der ICE-Dollarindex sank um weitere 0,2 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Ende März. Die US-Währung steht seit Mittwoch unter Druck, als die US-Notenbank Zinssenkungen in den kommenden Monaten andeutete. Im asiatischen Handel steigt der Yen gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang Januar. Für Verunsicherung sorgt ein Bloomberg-Bericht wonach US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit in Betracht zieht, einen seit einem halben Jahrhundert bestehenden Verteidigungspakt mit Japan aufzukündigen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,37 57,90 -0,9% -0,53 +20,5% Brent/ICE 64,33 64,86 -0,8% -0,53 +16,6%

