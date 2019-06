Bellevue Group prüft strategische Optionen für Bank am Bellevue EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bellevue Group prüft strategische Optionen für Bank am Bellevue 25.06.2019 / 08:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Küsnacht, 25. Juni 2019 Bellevue Group prüft strategische Optionen für Bank am Bellevue Wie anlässlich des Jahresabschlusses am 26. Februar 2019 kommuniziert, gestaltet sich die lancierte Neupositionierung der Bank im aktuellen Umfeld schwierig. Die bisher erzielten Resultate entsprechen nicht den Vorstellungen und Ambitionen von Verwaltungsrat und Gruppenleitung. Vor diesem Hintergrund werden verschiedene strategische Optionen für die Bank am Bellevue geprüft. In diesem Rahmen wird mit potentiellen Interessenten auch über einen möglichen Verkauf der Bank diskutiert. Bis zu heutigem Zeitpunkt ist es nicht zum Abschluss eines Vertrages gekommen. Die Bellevue Group wird die Aktionäre und Öffentlichkeit informieren, sobald sich relevante Entwicklungen ergeben. Wichtige Termine: 26. Juli 2019: Publikation Halbjahresbericht 2019 Kontakt Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO a.i. Telefon + 41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch Bellevue Group Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungs-Boutique, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund 120 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und Wealth Management aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, weitere Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank verfügt über ein erstklassiges Spektrum von Vermögens- und Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden. Weitere vermögensübergreifende Dienstleistungen wie die Begleitung und Beratung des Aufbaus und Betriebs von Investment-Office-Strukturen sowie Handels-, Depotführungs- und ausgewählte Kreditfazilitäten für vermögende private sowie institutionelle Kunden runden das Angebot ab. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 830155 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 830155 25.06.2019 CET/CEST ISIN CH0028422100 AXC0039 2019-06-25/08:11