In der charttechnischen Besprechung aus der abgelaufenen Woche vom 18. Juni 2019: "Soja: Bullen wollen es jetzt wissen" wurde auf einen möglichen Ausbruch beim Sojapreis über eine kurzfristige Abwärtstrend Linie hingewiesen. Tatsächlich schraubte sich Soja nur wenig später in die Höhe, erreicht er einen Wert von 920 US-Dollar und ging anschließend in eine Seitwärtskonsolidierung oberhalb der Marke von 900 US-Dollar über. Der damit überwundene Abwärtstrendkanal der letzten Monate fungiert ab jetzt als Unterstützung, weitere Kursgewinne lassen sich über dem Niveau von 920 US-Dollar in den Bereich von 940 US-Dollar ableiten. Dort muss die Sachlage noch einmal erneut überprüft ...

