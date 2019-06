Lausanne (awp) - Der Westschweizer Immobilienfonds Realstone Swiss Property hat in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018/19 mehr an Mieten eingenommen. Der Wert des Immobilienportfolios kletterte, auch dank Zukäufen, über die Milliardenschwelle. Die Mieteinnahmen von Realstone legten um 5,9 Prozent auf 49,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...