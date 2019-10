Medienmitteilung

15. Oktober 2019

PSP Swiss Property gibt Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt

Herr Reto Grunder, zurzeit Head Acquisition & Sales der PSP Swiss Property, wird Herrn Adrian Murer per 1. Januar 2020 als Chief Investment Officer (CIO) und Mitglied der Geschäftsleitung der PSP Swiss Property nachfolgen.

Die PSP Swiss Property hat von der Absicht von Adrian Murer, das Unternehmen zu verlassen, Kenntnis genommen. Adrian Murer scheidet nach Übereinkunft mit der PSP Swiss Property per Ende 2019 aus der Geschäftsleitung aus und verlässt das Unternehmen spätestens per Ende März 2020. Er wird im Frühjahr 2020 bei der Swiss Finance & Property Group AG die Funktion des Group CEO übernehmen.

Herr Reto Grunder, Jahrgang 1974, wurde vom Verwaltungsrat per 1. Januar 2020 zum neuen CIO und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Reto Grunder schloss 2001 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bern mit dem Lizentiat ab und erlangte 2004 das Rechtsanwaltspatent des Kantons Bern. Anschliessend war Reto Grunder mehrere Jahre als Rechtsanwalt tätig. 2008 trat er als Legal Counsel in die PSP Swiss Property ein und war ab 2016 als Asset Manager tätig. Seit diesem Jahr ist er Head of Acquisition & Sales.

Mit der Ernennung von Reto Grunder wird die Kontinuität in der Geschäftsleitung des Unternehmens sichergestellt. Der Verwaltungsrat wünscht Herrn Reto Grunder bereits heute viel Erfolg in der neuen Funktion und dankt Herrn Adrian Murer für seine wertvolle Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32 40

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

Agenda

Publikation Q1-Q3 2019 · 12. November 2019

Publikation FY 2019 · 25. Februar 2020

Ordentliche Generalversammlung 2020 · 9. April 2020

Publikation Q1 2020 · 5. Mai 2020

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.8 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 5.9 Mrd. aus. Die 90 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich.

PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

Join us on LinkedIn

None of the information in this press release constitutes an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. None of the securities of the Company referred to in this press release have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.