In München findet offensichtlich mehr statt, als bisher allgemein erwartet wurde. Ausbau der Beteiligungen in Großbritannien und Rückzug aus Spanien. Das deutet auf eine andere Struktur des Konzerns hin (und vor allem der Gewichtung). Die Beträge halten sich die Waage für die Käufe in England gegen den Erlös in Spanien. Die Allianz ist damit einer der ersten Großen, der unabhängig vom Brexit die englische Zukunft anders deutet.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info