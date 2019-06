"Gerüchte über ein Doppeltopp sind stark übertrieben", ließe es sich in Anlehnung an Mark Twain beim Blick auf den DAX konstatieren. Natürlich wäre jetzt die Basis für eine solche Abwärts-Trendwendeformation geschaffen. Aber bislang hat der DAX nicht mehr getan, als am bisherigen, aus dem Mai stammenden Jahres-Verlaufshoch (12.436 Punkte) nach unten abzudrehen.

