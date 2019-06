Der Münchener Pharmaspezialist präsentierte am Wochenende in Lugano weitere Details zu einer laufenden Brustkrebsstudie mit dem Prüfmedikament Tafasitamab. 8 % Tagesgewinn gehen in Ordnung, aber eine technische Korrektur ist in solchen Fällen stets möglich, weil der Markt relativ eng ist und dann sind weitere Käufe auf der Ebene 89/90 Euro sehr wohl vertretbar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info