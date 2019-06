Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Iran halten die Anleger weiter in Atem und beflügeln den Goldpreis, der zuletzt auf ein 6-Jahreshoch gestiegen ist. Mit fortlaufender Dauer dürfte in der aktuellen Handelswoche der bevorstehende G20-Gipfel in Japan in den Fokus rücken. Investoren hoffen auf ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und Xi Jinping und eine Annäherung im Handelsstreit. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...