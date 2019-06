Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann analysierte in einer am Dienstag Branchenstudie die Auswirkungen eines langfristigen Rückgangs des Fleischkonsums zumindest in Industriestaaten. Für Evonik als Hersteller vom Tierfuttereiweiß Methionin in der Geflügelzucht wären die Risiken einer solchen Entwicklung eher gering. So komme es mit Blick auf Methionin eher darauf an, Angebot und Nachfrage bei solch einem Grundprodukt ausgewogen zu gestalten./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000EVNK013