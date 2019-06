Sixt Leasing SE: Online-Marktführer Sixt Neuwagen startet innovative Vertriebskooperation mit Fiat und Tchibo DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung Sixt Leasing SE: Online-Marktführer Sixt Neuwagen startet innovative Vertriebskooperation mit Fiat und Tchibo 25.06.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dolce Vita mit Sixt Leasing: Online-Marktführer Sixt Neuwagen startet innovative Vertriebskooperation mit Fiat und Tchibo - Fiat 500 Lounge inkl. City Paket zum Sonderpreis ab 85 Euro im Monat über tchibo.de bestellbar * Innovatives Kooperationsmodell: Erstmalig gemeinsame Aktion zwischen Sixt Neuwagen, Autohersteller, Autohändler und Vermarktungspartner * Fiat 500 Lounge MY 2020 inkl. City Paket ab 85 Euro pro Monat* für Privatkunden exklusiv über tchibo.de bestellbar * Aktion läuft vom 25. Juni bis 12. August, solange der Vorrat reicht * Kunden können zwischen drei Farben, drei Laufzeiten sowie zwei Laufleistungen wählen und Servicepakete optional hinzubuchen * Angebot wird im Rahmen der "La Dolce Vita" Wochenwelt von Tchibo beworben * Digitaler Bestellprozess mit Video-Ident und eSigning Pullach, 25. Juni 2019 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland, startet über ihre Online-Plattform sixt-neuwagen.de eine innovative Vertriebskooperation mit Fiat und Tchibo. Dabei bieten die Kooperationspartner Privatkunden einen brandneuen Fiat 500 Lounge zum exklusiven Sonderpreis ab 85 Euro pro Monat* an. Die Aktion läuft ab heute bis zum 12. August im Rahmen der "La Dolce Vita" Wochenwelt von Tchibo über die Webseite www.tchibo.de/sixt-neuwagen und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Die Bestellung erfolgt ganz einfach mithilfe des digitalen Bestellprozesses von Sixt Neuwagen. Fahrzeuge aus dem ersten Kontingent können bereits im August beim Fiat-Händler abgeholt werden. Das zweite Kontingent wird voraussichtlich bis Ende Oktober ausgeliefert, sodass Kunden ihr Auto anschließend entgegennehmen können. Dr. Felix Frank, Managing Director Online Retail bei der Sixt Leasing SE: "Wir freuen uns, mit Fiat und Tchibo eine innovative Vertriebskooperation zu starten, bei der erstmals Autohersteller, Autohändler und Vermarktungspartner gemeinsam mit an Bord von Sixt Neuwagen sind. Davon profitieren vor allem unsere Kunden. Denn mit dem Fiat 500 Lounge bieten wir ihnen ein italienisches Kultauto mit umfangreicher Ausstattung an, das dank der attraktiven monatlichen Rate und der individuellen Betreuung günstig und flexibel genutzt werden kann. Unsere optionalen Serviceprodukte runden das Angebot ab." Umfangreich ausgestatteter City Flitzer Der Fiat 500 Lounge MY 2020 überzeugt mit italienischem Flair und umfangreicher Ausstattung. Die im Rahmen der "La Dolce Vita" Wochenwelt von Tchibo angebotene Variante wird von einem 69-PS-Benzinmotor angetrieben und ist in den Farben "Gelato Weiß", "Opera Bordeaux Metallic" und "Lattementa Grun" bestellbar. Zudem verfügt das Aktionsauto standardmäßig unter anderem über eine zweijährige Herstellergarantie, 15"-Leichtmetallfelgen, eine Klimaanlage, eine Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung, ein Uconnect-Radio mit 7"-HD-Touchscreen inkl. Mirroring sowie eine Geschwindigkeitsregelanlage. Darüber hinaus ist der beworbene Fiat mit dem City Paket ausgestattet. Dieses enthält einen Regensensor inkl. automatischer Fahrlichtschaltung sowie Parksensoren hinten. Digitaler Prozess sorgt für bequemen Bestellvorgang Die Sonderaktion für den Fiat 500 Lounge ist exklusiv über die Webseite www.tchibo.de/sixt-neuwagen erreichbar. Neben der Farbe lässt sich außerdem die gewünschte Laufzeit und Laufleistung einstellen. Die Laufzeit beträgt wahlweise 24, 36 oder 48 Monate, die Laufleistung 10.000 oder 15.000 Kilometer pro Jahr. Anschließend können Kunden ihren City Flitzer mithilfe des digitalen Bestellprozesses von Sixt Neuwagen über PC, Smartphone oder Tablet bestellen. Während des Bestellvorgangs lassen sich alle relevanten Daten und Informationen für den Leasingvertrag online eingeben und hochladen. Der bei Leasingverträgen übliche Identifizierungsvorgang erfolgt bequem per Video-Ident. Anschließend kann der Vertrag papierlos per eSigning unterschrieben werden. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt über das Fiat-Händlernetz, ebenso werden die Fahrzeuge zum Leasingende dort auch zurückgenommen. Kunden haben bei der Bestellung die Möglichkeit, einen teilnehmenden Fiat-Partner in ihrer Nähe auszuwählen, bei dem sie ihren Neuwagen bequem entgegennehmen können. Dabei erhalten sie eine Einweisung in die Funktionalitäten des Fiat 500 Lounge sowie eine weiterführende Beratung. Daniel Schnell, Director Fleet & Business Sales FCA Germany AG: "Die Vertriebskooperation mit Sixt und Tchibo ist für uns die ideale Verknüpfung eines volldigitalen Verkaufsprozesses über das Internet und dem stationären Fiat Handelsnetz. Der Handelspartner begleitet den gesamten Nutzungszeitraum des Fahrzeugs von der Auslieferung über die Wartung bis hin zur Rücknahme und steht dem Kunden jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung." Roberto Debortoli, Brand Country Manager Fiat/Abarth: "Innovative Fahrzeug- und Mobilitätskonzepte gehören seit nunmehr 120 Jahren zur Marken-DNA von Fiat. Der Fiat 500 ist auch in seinem aktuellen Modelljahr 2020 der Inbegriff italienischer Automobilkultur und für FCA das perfekte Fahrzeug für diese Kooperation. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich bei unseren Fiat Handelspartnern bedanken, mit deren Unterstützung wir gemeinsam die Aktion umsetzen. Wir sehen in der Aktion die Chance, neue Kunden anzusprechen, die bislang Fiat noch nicht in ihrem Einkaufskorb hatten. Dadurch versprechen wir uns ein signifikantes Zusatzgeschäft." Mit optionalen Serviceprodukten zum Rundum-Sorglos-Paket Darüber hinaus können Kunden auf Wunsch attraktive Serviceprodukte nutzen. So lässt sich bereits bei der Bestellung des Fahrzeugs ein Versicherungs- sowie ein Wartungs- und Verschleißpaket zu attraktiven Konditionen hinzubuchen und in die monatliche Leasingrate einbeziehen. Das Versicherungspaket mit Vollkasko, Teilkasko, Kfz-Haftpflicht und GAP-Deckung ist für nur 58 Euro pro Monat erhältlich. Das Wartungs- und Verschleißpaket kostet je nach Laufzeit- und Laufleistungskombination zwischen 23 und 42 Euro pro Monat. Services in Zusammenhang mit diesem Paket werden ausschließlich über teilnehmende Fiat-Händler abgewickelt. Weitere Produkte und Services können direkt bei den Fiat-Handelspartnern bezogen werden. Kooperationspartner mit starker Marke und Reichweite Die Sonderaktion für den Fiat 500 Lounge wird innerhalb der "La Dolce Vita" Wochenwelt von Tchibo durch reichweitenstarke Point-of-Sale-, Offline- und Online-Maßnahmen beworben. Dazu gehören insbesondere Aufsteller und Flyer in den Tchibo-Filialen, Integration in den Filial- und Bestellmagazinen sowie Newsletter und Social-Media-Aktivitäten. -- * Preis gilt für einen Kilometerleasingvertrag mit einer Laufzeit von 4 Jahren, 48 Monatsraten a 85,04 EUR (inkl. MwSt. und Kosten für den Versand der ZLB II; zzgl. Uberfuhrungskosten von 399,00 EUR) bei 10.000 km/Jahr (5,70 Cts. pro Mehr-km). Weitere Details zur Finanzierung, wie Nettodarlehensbetrag, effektiver Jahreszins und Sollzins, sowie zu den Verbrauchswerten entnehmen Sie bitte den Informationen auf der Webseite www.sixt-neuwagen.de/tchibo. -- Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 806 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de Über Fiat Chrysler Automobiles (FCA): Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ist ein weltweit vertretener Automobilhersteller, der Fahrzeuge mehrerer Marken - darunter Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram und Maserati - entwirft, konstruiert, fertigt und verkauft. FCA vertreibt außerdem Ersatzteile und Dienstleistungen der Marke Mopar, ist darüber hinaus aktiv in den Bereichen Industrieautomation und Komponentenherstellung mit den Marken Comau und Teksid. FCA hat weltweit rund 200.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen im Internet unter www.fcagroup.com. Über Tchibo: Tchibo betreibt mehr als 1.000 Filialen, über 21.200 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops in acht Ländern. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und den Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2017 mit international rund 12.100 Mitarbeitern 3,2 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Kontakt: Sixt Leasing SE Investor Relations Stefan Kraus +49 89 74444 4518 ir@sixt-leasing.com 25.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE