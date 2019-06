IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: Q India feiert Premiere auf DishTVs Streamingdienst Watcho

- Wachstumsstarkes OTT-Sendeangebot setzt auf Zielgruppe der Internet- und Breitband-User: Zahl der User soll bis 2021 auf 800 Millionen ansteigen

TORONTO und LOS ANGELES, 25. Juni 2019 - QYOU Media (TSXV:QYOU; OTCQB: QYOUF) gibt die Unterzeichnung eines Partnerabkommens mit Watcho - einer OTT-Plattform, die von Indiens größtem Direct-to-Home-(DTH)-TV-Sender DishTV betriebenen wird - bekannt. Watcho wird als linearer Streamingdienst Q Indias Abonnenten rund um die Uhr mit digitalen Inhalten versorgen. Q India sichert sich damit den mittlerweile fünften Vertrag für die Ausstrahlung seiner Inhalte - ein weiterer Beweis dafür, dass Kurzvideos in Premiumqualität auf regionaler Ebene immer beliebter werden.

In Indien leben knapp eine halbe Milliarde junger Inder im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Diese technisch bestens versierte Bevölkerungsgruppe ist im digitalen Zeitalter aufgewachsen und daher stets mit dem Handy verbunden bzw. online. Diese jungen Menschen erwarten einfach, immer und überall auf digitale Inhalte zugreifen zu können. Dish TV hat seinen OTT-Dienst Watcho ins Leben gerufen, um genau diese äußerst lukrative Altersgruppe mit über 1.000 Stunden an Kurzvideomaterial zu versorgen, das von Originalserien bis hin zu Spielfilmen so ziemlich alles bietet. Im Rahmen seiner Zielvorgabe, die jungen Inder mit einem ansprechenden, dynamischen Programm zu unterhalten, hat Watcho beschlossen, sein Angebot auf Q India zu erweitern.

Akash Tyagi, bei DishTV India den OTT-Bereich leitet, meint: Watcho unterscheidet sich von anderen Diensten darin, dass er speziell für die junge Generation der Inder kreiert wurde. Diese Generation sucht im Internet aktiv nach ansprechenden Inhalten. Wir haben diese großartige Chance erkannt und wollen einen engeren Kontakt mit dieser Gruppe herstellen, indem wir ihnen das beste Programm auf einer einzigen Plattform anbieten. Wir sind stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um unseren Dienst so relevant und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Q India wird unser Angebot bereichern und uns die Möglichkeit bieten, einige der begabtesten Influencer und Entwickler von Inhalten der gesamten Region in unserem Sender zu präsentieren.

Q India ist ein linearer Streamingdienst, der seit seiner Gründung im Dezember 2017 rund um die Uhr kuratierte Inhalte in Premiumqualität sendet, die auf die Zielgruppe der jungen Inder zugeschnitten sind. Q India hat Partnerschaftsverträge mit einigen der einflussreichsten und erfolgreichsten Entwickler von digitalen Inhalten in Indien abgeschlossen, zu denen auch so beliebte Web-Serien wie What The Folks und Ms. Malini sowie kuratierte Episoden von Indiens führenden digitalen Produzenten wie z.B. 101 India, Pocket Aces und Nirvana Digital zählen.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, erklärt: Es ist für uns schon lange klar, dass Programme und Dienste für die junge Bevölkerung in Indien extrem stark nachgefragt werden. Die Tatsache, dass ein internationaler Markensender wie DishTV unsere Sichtweise teilt und eine Plattform für junge Inder kreiert, ist einfach fantastisch. Watcho baut eine großartige Datenbank mit Inhalten auf, die Geschichten erzählen - perfekt für den Zugriff über mehrere Plattformen. Für Q India ist es eine große Ehre, ein Teil dieser Entwicklung zu sein. Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass die Abonnenten von 'Watcho' ab sofort von Q Indias ausgezeichneten Kontakten zur indischen Entwickler-Community und von unserer Erfahrung, wie man die besten Entwickler unterhaltsamer digitaler Kurzvideos in Indien ins Boot holt, profitieren können.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das von kreativen Köpfen und Influencern unterstützt wird. Wir kuratieren und vertreiben Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten als Paket für den Mehrfachbildmodus und verschiedene Plattformen vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und Disney entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, Influencer-Marketingkampagnen mobile Apps und Video-on-Demand-Formate. Die Inhalte von QYOU Media erreichen mehr als 500 Millionen Verbraucher rund um den Globus. Mehr erfahren über unsere Arbeit können Sie unter www.qyoumedia.com.

Über Dish TV India Limited:

Dish TV India Limited kann als größter indischer Direct-to-Home-(DTH)-Anbieter auf mehr als 23,7 Millionen Abonnenten verweisen. Dish TV India Limited besitzt zahlreiche Einzelmarken wie Dish TV, Zing und d2h, die alle unter einem Dach betrieben werden. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Satellitenplattformen wie z.B. SES-8, GSAT-15 und ST-2 und ist mit einer Bandbreite von 1332 MHz der größte DTH-Anbieter am heimischen Markt. Dish TV India Limited betreibt auf seiner Plattform mehr als 701 Kanäle und Dienste, darunter auch 31 Audio-Kanäle und 73 HD-Kanäle und -Dienste. Das Unternehmen verfügt über ein riesiges Vertriebsnetz mit über 3.750 Vertriebspartnern sowie rund 415.000 Händlern, die ihre Dienste in 9.400 Städten des Landes anbieten. Dish TV India Limited ist mit seinen Kunden in ganz Indien über diverse Call Center verbunden, die auf rund 22 Städte verteilt sind und rund um die Uhr Kundenanfragen in 12 verschiedenen Sprachen bearbeiten.

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter www.dishtv.in

Für Anfragen seitens der Medien steht Ihnen Hirdesh Agarwal | Dish TV India Ltdhirdesh.agarwal@dishd2h.com zur Verfügung.

