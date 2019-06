Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zwar habe die Airline ihre Dividendenquote erhöht, ansonsten habe die Veranstaltung den Markt aber nicht begeistert, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch könnte die neue Dividendenpolitik angesichts einer gedämpften Cashflow-Entwicklung im gegenwärtigen Umfeld am Ziel vorbeischießen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008232125