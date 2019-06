Investoren reagierten enttäuscht. Analysten zeigten sich skeptisch. Die Aktie ist tief gefallen. Die Übernahmepläne von Infineon kamen am Markt nicht wirklich gut an. Zu teuer, lautete der Tenor auf dem Parkett, vor allem in der gegenwärtigen Marktphase. Infineon-Chef Reinhard Ploss hielt dagegen und rechtfertigte den kostspieligen Deal - und dürfte am Ende Recht behalten.

