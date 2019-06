(shareribs.com) Chicago 25.06.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zum Wochenauftakt fester. Die Trockenheit in Europa stützte die Weizenpreise, während Mais vom Wetter in den USA profitierte. Juli-Mais stieg um 4,5 Cents auf 4,4675 USD/Scheffel. Erneut trieb das Wetter in den USA die Preise für Mais nach oben. Dort kam es zuletzt wieder zu neuen Niederschlägen. Das USDA ...

