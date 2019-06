München (ots) -



- Weltweit mehr als eine Million Angebote, darunter die besten Prime Day-Angebote aller Zeiten für Alexa-fähige Geräte



- Tausende Prime Day-Neuheiten, Kooperationen mit Top-Marken sowie erstklassige Entertainment-Events



Der Prime Day 2019 findet von Montag, den 15. Juli um 00:01 Uhr bis Dienstag, den 16. Juli um 23:59 Uhr statt. Damit verlängert Amazon den Prime Day erstmalig auf 48 Stunden und bietet Prime-Mitgliedern unter Amazon.de/primeday zwei Tage lang das Beste aus Shopping, Sparen und Entertainment. Am längsten Prime Day aller Zeiten können sich Prime-Mitglieder weltweit auf mehr als eine Million Angebote freuen, darunter eine Vielzahl limitierter Deals, einzigartige Unterhaltung und exklusive Neuheiten sowie die besten Prime Day-Angebote aller Zeiten für Alexa-fähige Geräte.



Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, Spanien, Singapur, den Niederlanden, Mexiko, Luxemburg, Japan, Italien, Indien, Frankreich, China, Kanada, Belgien, Australien und - neu in diesem Jahr - den Vereinigten Arabischen Emiraten haben exklusiven Zugriff auf die zahlreichen Angebote. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.



"Dieses Jahr verlängern wir den Prime Day erstmals auf 48 Stunden, feiern ihn gemeinsam mit unseren Prime-Mitgliedern in 18 Ländern gleichzeitig - und das mit über einer Million Angebote weltweit", sagt Ralf Kleber, Country Manager von Amazon Deutschland. "Prime-Mitglieder genießen am längsten Prime Day aller Zeiten das Beste aus vielfältigen Angeboten, exklusiven Prime Day-Neuheiten und erstklassiger Unterhaltung."



Neu am Prime Day 2019



Am 15. und 16. Juli profitieren Prime-Mitglieder weltweit von mehr als einer Million Angebote: von Fernsehern über Smart-Home- und Küchengeräte bis hin zu Lebensmitteln, Spielzeug, Mode, Möbel und Artikel des täglichen Bedarfs sowie vielen weiteren Highlights:



- Gut unterhalten mit Prime: Mit den Prime Entertainment-Vorteilen wie Amazon Music, Prime Video und Twitch Prime genießen Mitglieder beste Unterhaltung - darüber hinaus hält Amazon in diesem Jahr einige Überraschungen mit weltbekannten Künstlern bereit. Zudem profitieren Prime-Mitglieder bereits ab sofort und noch bis zum 16. Juli von bis zu 50 Prozent Rabatt auf beliebte Filme und Serien bei Prime Video. - Besondere Blitzangebote: Prime-Mitglieder können sich auf besondere Blitzangebote freuen, die Tiefpreise auf Produkte von Top-Marken bieten. Diese Deals gelten für einige der spannendsten Produkte des Jahres, sind oft nur in limitierter Stückzahl verfügbar und können blitzschnell ausverkauft sein. Daher lohnt es sich für Prime-Mitglieder, regelmäßig vorbeizuschauen - während des 48-stündigen Events starten alle fünf Minuten neue Angebote. - Kooperationen mit Top-Marken, Angebote und exklusive Neuheiten: Neben spannenden Kooperationen mit Top-Marken erwarten Prime-Mitglieder exklusive Neuheiten und limitierte Angebote am Prime Day. Weltweit setzen Marken auf den Aktionstag, um neuartige oder mit Spannung erwartete Produkte exklusiv für Prime-Mitglieder anzubieten. Tausende Produkte auf der ganzen Welt sind als Prime Day-Neuheiten bereits ab heute verfügbar und bis zum Prime Day kommen regelmäßig weitere Highlights hinzu.



Zu den Prime Day-Neuheiten in Deutschland und Österreich gehören unter anderem der Smart Ambilight TV von Philips, das ferngesteuerte Auto von Carrera, mobile Partylautsprecher von Sony, ein Alexa-fähiges TV-Gerät von Techwood oder die DVD Kollektion der acht Fast & Furious-Filme von Universal Pictures.



- Amazon Pay: In den kommenden Wochen können sich Prime-Mitglieder auf exklusive Händler-Angebote von Amazon Pay freuen, wenn sie mit Amazon Pay bezahlen.



Kleine und mittlere Unternehmen



Bei Amazon Storefronts, Amazon Handmade und Amazon Launchpad entdecken Prime-Mitglieder viele Produkte kleiner und mittlerer Unternehmen und können diese mit dem Kauf der Angebote auch an diesem Prime Day unterstützen. Im letzten Jahr boten kleine und mittlere Unternehmen hunderttausende Produkte beim Prime Day an und konnten weltweit Umsätze von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar generieren.



