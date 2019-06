Bei rund 8 Euro ist es soweit. In der Regel ist diese Aktie als Spezialist für die Chiptechnik als Zulieferer/Ausrüster gut für einen positiven Ansatz, kurz bevor die Quartalszahlen erscheinen. Diesen kann man nicht vorgreifen, weil sie sehr volatil ausfallen, aber wie immer: Insider disponieren vor und anschließend gibt es einen relativ kurzen Rallyansatz bis 9/9,50 oder auch knapp über 10 Euro, um wieder Kasse zu machen. Dieses Spiel können Sie am besten am Chart von Aixtron nachvollziehen. Das Problem: 900 Mio. Euro Marktwert sind für einen durchschnittlichen Umsatz von 250/260 p.a. annualisiert relativ viel. Die Tagesumsätze in der Aixtron-Aktie sind andererseits fast immer die höchsten im ganzen TecDAX. Also: Wer gern schaukelt, fährt mit einem Einstieg um 8 Euro mit.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info