Zur nächsten Verkettung der deutschen Aktienindizes, die turnusmäßig am 24. Juni stattfindet, wird der Finanzdienstleister Grenke (WKN: A161N3) in den MDAX - der zweiten deutschen Börsenliga - aufsteigen. Dafür muß die Wacker Chemie AG diesen Index verlassen. Das hat der Arbeitskreis Aktienindizes der Deutschen Börse am 5. Juni bekannt gegeben. Beim Arbeitskreis Aktienindizes handelt es sich um ein Gremium, das Empfehlungen zur Zusammensetzung sowie den Regelwerken der Auswahlindizes der Deutschen ...

