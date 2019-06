Die Deutschen und die Börse, das ist schon eine recht pikante Angelegenheit. Obwohl Investieren in Aktien vor allem in Zeiten niedriger Zinsen einer der besten langfristigen Wege ist, um ein Vermögen aufzubauen, scheuen viele hierzulande noch immer diese renditeträchtige Möglichkeit. Das hat mit Sicherheit auch etwas mit der ehemaligen Volksaktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) zu tun hat. Viele Privatanleger besparten um die Jahrtausendwende diese sehr gehypte Aktie. Ein wenig Fear of Missing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...