Vor der Körperpflege sollten Hörgeräte abgelegt werden. Denn Haarspray, Make-up oder Rasierschaum können Eingänge verstopfen, wie das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" schreibt. Auch vor Hitze und Nässe gilt es Hörgeräte zu schützen: Hörsystem nicht in die Sonne legen, vor dem Duschen, Schwimmen oder Saunieren herausnehmen. Hörgeräte sollte man nur mit sauberen und trockenen Fingern anfassen. Beim Hantieren möglichst ein gefaltetes Handtuch unterlegen, damit nichts kaputtgeht. Jeden Abend sollte das Gerät mit einem Tuch und einem speziellen Desinfektionsspray abgewischt werden. Empfehlenswert sind Trockenboxen mit Reinigungsfunktion.



Der aktuelle "Senioren Ratgeber" erklärt, welche Hörgeräte-Typen es gibt, wie teuer Extras sind und wie jeder das optimale Hörgerät für sich finden kann.



